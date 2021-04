De acordo com balanço divulgado pela Polícia Ambiental, 519 aves foram apreendidas em 2019; já no ano passado, o número saltou para 984

De acordo com balanço divulgado pela Polícia Ambiental, número de aves apreendidas aumentou 89% (Foto: Arquivo pessoal)

O número de aves silvestres apreendidas em cidades da região de São José do Rio Preto quase dobrou no ano passado em relação ao anterior.De acordo com balanço divulgado pela Polícia Ambiental, 519 aves foram apreendidas em 2019. Já no ano passado, o número saltou para 984. Ou seja, houve um aumento de 89%.A maioria dos animais resgatados é levada ao Zoológico Municipal de Rio Preto para receber tratamento veterinário especializado."Tem algumas aves que percebemos que estavam em gaiolas muito sujas. Outras com tratamento melhor, mas muito estressadas", afirma o veterinário do Zoológico Municipal de Rio Preto, Bernhard Von Schimonsky.Em fevereiro deste ano, a Polícia Ambiental apreendeu 112 pássaros silvestres que estavam sendo transportados no bagageiro de um ônibus.As aves foram encontradas em caixas de papelão e em bolsas. Seis dos 17 passageiros foram indiciados pelos crimes de tráfico e maus-tratos a animais.Alguns dias antes, 47 canários da terra foram apreendidos no quintal de uma casa em Rio Preto. O morador foi multado em quase R$ 24 mil reais, pois as aves não tinham registro."Atualmente, os animais mais traficados são os de menor porte, como canários, trinca-ferros e galos de campinas. Eles são vendidos por conta do canto e das qualidades físicas", explica o tenente da Polícia Ambiental de Rio Preto, Alonso Silva.Muitas aves conseguem se recuperar no Zoológico Municipal de Rio Preto e são devolvidas à natureza, mas algumas não conseguem mais se alimentar sozinhas."Muitas nunca mais vão poder ser reintroduzidas, infelizmente. Temos que pensar no bem-estar delas. Pelo menos as aves são acolhidas e vão ter uma vida com mínimo de qualidade", afirma Bernhard Von Schimonsky.*Com informações do G1