Vítima é um motoboy que presta serviços bancários na cidade

publicado em 12/04/2021

Motoboy seguia em direção a uma agência bancária, quandofoi interceptado pelos criminosos, que o ameaçaram com uma arma (Imagem: A Cidade)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brUm motoboy, que presta serviços bancários em Votuporanga, foi assaltado na tarde desta segunda-feira (12) por dois homens armados, no Centro da cidade. Os bandidos levaram um malote com R$ 22 mil em dinheiro e também cheques.De acordo com informações da ocorrência, o motoboy seguia pela rua Mato Grosso, em direção a uma agência bancária, quando no cruzamento com a rua Sergipe foi interceptado pelos criminosos, que o ameaçaram com uma arma.Assustado, o rapaz entregou o malote e correu para um laboratório nas proximidades, onde acionou a Polícia Militar.Os acusados fugiram e, até a publicação desta nota, não haviam sido localizados.