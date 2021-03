Policiais flagraram dois pescadores 'passando rede' no Tomazão; duas redes com 25 metros de comprimento foram apreendidas

publicado em 08/03/2021

Policias apreenderam duas redes com 25 metros de comprimento cada uma e aplicaram multa de R$1.260 para cada pescador (Foto: Divulgação/Polícia Ambiental)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brA Polícia Ambiental de Votuporanga flagrou dois pescadores "passando rede" no local conhecido como Tomazão, em Cardoso.Quando os policiais flagraram os dois, durante o toque de restrição da Polícia Ambiental, eles estavam retirando peixes que, no total, somaram 13kg. Os peixes eram das espécies curimbatá, tilápia, apaiari, pacu e piranha. As duas redes tinham 25 metros de cumprimento cada uma.Os policiais aplicaram uma multa simples de R$1.260 para cada pescador, por usarem um petrecho proibido na pesca.As duas redes foram apreendidas pelos agentes. Já os peixes foram doados para a instituição Lar São Vicente de Paula, que fica no município.