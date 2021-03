Vizinhos acionaram a polícia após desconfiarem da música ininterrupta vinda do apartamento e sentirem um forte odor

publicado em 29/03/2021

Idosa estava com os pulsos amarrados à cabeceira da cama, mas seu corpo não tinha sinais de violência (Foto: Reprodução/CBN)

Uma morte misteriosa, ocorrida dentro de um apartamento do bairro Aroeiras, em São José do Rio Preto, desafia a Polícia Civil. Após arrombarem a porta, socorristas do Corpo de Bombeiros se depararam com uma idosa de 65 anos amarrada à cama, sem roupas. O morador do imóvel desapareceu.O caso é tratado como homicídio (o 14º do ano no município) e cárcere privado.A música alta e ininterrupta desde o dia anterior fez com que os vizinhos acionassem o Corpo de Bombeiros. Moradores já haviam batido à porta do apartamento, localizado no segundo andar, mas ninguém atendeu.Dentro da habitação, o cenário era de desordem. Muita louça suja na cozinha, depósito de materiais diversos e, no quarto, um corpo em estado de putrefação.Documentos pessoas indicaram que tratava-se da desempregada Alda Maria Peres. Ela estava com os pulsos amarrados com faixa branca, presos à cabeceira da cama.Misteriosamente, o corpo não tinha sinais de violência. Tampouco havia indícios de luta, ou manchas de sangue no imóvel.Aos investigadores que estiveram no local da ocorrência, vizinhos contaram que o morador do apartamento, Júlio César Boa Sorte, de 50 anos, conheceu Alda há uma semana, em uma unidade de saúde, e a levou para morar no apartamento.Ele saiu de casa no dia anterior e não foi mais visto.*Com informações da CBN