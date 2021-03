Corregedoria da corporação investiga o caso para descobrir se os tiros foram feitos acidentalmente ou em legítima defesa

publicado em 06/03/2021

???????Mulher e jovem precisaram ser socorridos e encaminhados para o Hospital de Base (Foto: Reprodução/Pixabay)

Um estudante de 22 anos foi preso após agredir a mãe de 52 anos no bairro Anchieta, em São José do Rio Preto (SP), na manhã desta sexta-feira (5).A mulher atua como investigadora da Polícia Civil. Como disparos de arma de fogo foram feitos, a corregedoria da corporação investiga o caso, que foi registrado como lesão e violência doméstica.De acordo com o boletim ocorrência, a avó do jovem ligou para a filha e relatou que o estudante tinha jogado um prato de comida na parede.Depois de receber a informação, a investigadora decidiu ir até a casa dela, onde foi agredida pelo filho com socos na cabeça e pediu por socorro.Ainda segundo o boletim de ocorrência, a mãe da policial civil entrou no imóvel após escutar um tiro e encontrou a filha ensanguentada e caída no chão.Como o jovem continuava partindo para cima da investigadora, a mulher realizou mais um disparo de arma de fogo, atingindo uma das pernas do filho.A Polícia Militar foi chamada e prendeu o estudante. Mãe e filho foram socorridos e encaminhados para o Hospital de Base de Rio Preto.A arma da investigadora foi apreendida e passará por perícia. Ela segue internada porque perdeu muito sangue. O caso será investigado para descobrir se os tiros foram disparados acidentalmente ou em legítima defesa.*Com informações do G1