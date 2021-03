Maior parte dos entorpecentes foi apreendida em ocorrência no início do mês e a incineração foi autorizada pela Justiça

publicado em 11/03/2021

Dise incinera 210 kg de entorpecentes apreendidos em Votuporanga e região, com autorização da Justiça do município (Foto: Divulgação/Dise)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brOs 210 kg de entorpecentes apreendidos pela Dise (Delegacia de Investigações Gerais)neste ano, foram incinerados na manhã desta quinta-feira (11), em Votuporanga. A ação foi autorizada pela Justiça do município.Segundo os agentes da Delegacia, foram incineradas drogas como cocaína, crack e maconha, que foram apreendidas em Votuporanga e também na região. A maior parte delas foi embargada numa operação no início deste mês, no bairro Jardim Residencial Portal do Sol.Nesta ocorrência, os policiais apreenderam aproximadamente 200kg de maconha com dois traficantes, segundo a ocorrência. A dupla presa, que já vinha sendo investigada pela Dise pelo envolvimento com tráfico, era responsável pela guarda e vigilância da droga. Os policiais encontraram o entorpecente armazenado numa residência na rua Daniel Marim.A operação de incineração contou com a participação de representantes da Polícia Civil, Oficial de Justiça, Polícia Científica e Vigilância Sanitária.