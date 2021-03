Os dois atuavam como 'guardas' da droga, que estava armazenada numa casa na rua Daniel Marim, no bairro Portal do Sol

publicado em 03/03/2021

Policiais da Dise apreenderam quase 200kg de maconha com dupla de traficantes que eram os 'guardas' e distribuidores da droga (Foto: Divulgação/Polícia Civil)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brA Dise (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes), da Polícia Civil, prendeu uma dupla de traficantes de drogas na manhã desta quarta-feira (3) em Votuporanga. No total, os policiais apreenderam aproximadamente 200kg de maconha com os dois, segundo a ocorrência.A dupla, que já vinha sendo investigada pela Dise pelo envolvimento com tráfico, era responsável pela guarda e vigilância da droga. Os policiais encontraram o entorpecente armazenado numa residência na rua Daniel Marim, no bairro Portal do Sol.De acordo com as investigações, os dois também eram responsáveis pela distribuição da droga para outros traficantes no município e em toda a região.Agora, a Dise informou que as investigações vão prosseguir, com o objetivo de identificar o real proprietário da droga apreendida, bem como a participação de outros envolvidos nesta ocorrência.Já em relação à dupla, eles foram encaminhados para a sede da Dise, onde foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Depois, foram encaminhados para uma Unidade Prisional da região, ficando à disposição da Justiça.