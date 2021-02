Os três indivíduos estavam em posse de mais de R$ 1 mil do caixa da farmácia e foram encontrados por equipe da PM, próximo ao distrito de Talhado

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brA Polícia Militar prendeu na noite desta quarta-feira (10) o trio de assaltantes que levou mais de R$ 1 mil da farmácia ‘Farma Verde’, no bairro Belo Horizonte, mais conhecido como Pacaembu em Votuporanga. Os indivíduos foram localizados em fuga, nas proximidades do distrito de Talhado, em Rio Preto, próximo ao antigo Praia Clube.De acordo com as informações da ocorrência, os acusados seguiam pela BR-153 quando foram avistados pelos policiais, que deram sinal de parada. Eles desobedeceram a ordem e tentaram fugir em alta velocidade, com uma camionete GM/S-10. Durante a fuga, os PMs perceberam o momento em que um deles jogou uma mochila pela janela do veículo. Uma das viaturas seguiu no acompanhamento, enquanto outra equipe recolheu a bolsa.Mais à frente os policiais conseguiram intercepta-los. Durante a abordagem, foram encontrados dois celulares e R$1.089.50. Na mochila que eles arremessaram pela janela foram encontradas também 94 porções de maconha embaladas para venda e mais 867 gramas em pedaços.Ainda de acordo com os autos da ocorrência, foram encontradas as vestimentas que haviam sido utilizadas no assalto à farmácia, dentro do veículo. Diante disso, os indivíduos confessaram o crime.Os indivíduos foram levados para a delegacia, onde a proprietária da farmácia reconheceu as vestimentas encontradas e também alguns valores que estavam divididos em cédulas, grampeados em valores específicos, por ela mesma.Diante dos fatos foi dado voz de prisão e os indivíduos encaminhados a Central de Flagrantes, onde o delegado tomou ciência do ocorrido e já ratificou prisão em flagrante do trio de assaltantes.