Agentes e representantes estiveram na estrada municipal no Córrego do Açoita Cavalo para investigar denúncia de descarte irregular

publicado em 12/02/2021

Agentes da Polícia Civil e representantes da Secretaria Municipal de Agricultura de Jales encontraram dois lotes do agrotóxico (Foto: Prefeitura de Jales)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brAgentes da Polícia Civil e representantes da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Meio Ambiente de Jales estiveram na estrada municipal JAL 350, no Córrego do Açoita Cavalo, nesta semana, para averiguar uma denúncia de descarte irregular de embalagens de agrotóxicos. A denúncia foi feita à Secretaria de Agricultura pelos moradores que residem nas proximidades da região.Diversas embalagens foram encontradas e, após registro de Boletim de Ocorrência na Polícia Civil, seguindo orientação da Coordenadoria de Defesa Agropecuária Estadual, foram recolhidas, acondicionadas corretamente e descartadas em locais indicados pelo órgão.De acordo com a secretária de Agricultura e Meio Ambiente, Sandra de Lima Gigante, não foi a primeira vez que esse tipo de crime ambiental ocorreu nas estradas do município. "Descarte irregular de lixo é crime ambiental, tanto para zona urbana como para zona rural", reforçou a secretária.A perícia da Polícia Civil vai investigar o caso para identificar o responsável pelos danos ambientais, levando em consideração que foram encontrados os números de dois lotes do agrotóxico, impressos nas embalagens utilizadas para o acondicionamento.