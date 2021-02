Ele subiu numa cadeira para ter acesso ao vitrô do banheiro da vizinha; vítima se desesperou ao perceber que estava sendo observada

publicado em 26/02/2021

Mãe da vítima conseguiu ver o jovem no corredor espiando a filha, que se desesperou (Imagem: Reprodução/Pixabay)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brA Polícia Militar prendeu um jovem de 20 anos em flagrante por importunação sexual na noite de quinta-feira (25). Ele foi flagrado espiando uma criança de 12 anos tomar banho na casa vizinha.O homem morava numa casa de fundos, no bairro Solo Sagrado, cujo corredor dava acesso ao vitrô do banheiro da residência vizinha.Ele usou uma cadeira e um espelho para observar a vítima tomando banho. Quando percebeu que estava sendo observada, ela se desesperou.A mãe dela, uma recicladora de 37 anos, conseguiu correr a tempo de ver o jovem no corredor espiando a filha no banheiro. Por sorte, uma viatura da PM passava pelo local bem no momento da ocorrência.Os policiais abordaram o morador, que confessou o crime. Em seguida, eles o algemaram e levaram para a Central de Flagrantes.No Código Penal, praticar contra alguém, sem a sua anuência, ato libidinoso com objetivo de satisfazer a própria lascívia é crime. A pena pode chegar a cinco anos de reclusão.