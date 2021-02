Policiais encontraram o homem no bairro Vila União; ele foi preso em flagrante pelos crimes de ameaça e importunação sexual

publicado em 20/02/2021

Policiais prenderam o homem em flagrante, no bairro Vila União, pelos crimes de ameaça e importunação sexual contra a funcionária (Foto: Reprodução/Foco News)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brPoliciais militares prenderam um homem por ameaça e importunação sexual contra uma funcionária de uma loja em Jales, na sexta-feira (19).De acordo com a ocorrência, os agentes, a princípio, tomaram conhecimento que o homem havia praticado atos libidinosos contra a funcionária. Após ver as imagens do indivíduo, os militares o reconheceram e começaram a busca por ele.Identificado como G.M.S.J, ele foi encontrado e abordado na Rua João Antônio de Carvalho, no bairro Vila União. Os policiais prenderam o homem em flagrante pelos crimes de ameaça e importunação sexual.Os agentes o encaminharam para a Cadeia Pública de Santa Fé do Sul, onde ele permanece à disposição da Justiça.