Dados do sistema do governo estadual mostram que dezembro foi o mês que mais registrou acidentes com óbito nos últimos três anos

publicado em 03/02/2021

Dados do Infosiga SP mostram que em novembro e dezembro o número de acidentes de trânsito com vítimas fatais cresce em Votuporanga (Foto: A Cidade)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brO pico de mortes no trânsito em Votuporanga ocorreu no mês de dezembro nos últimos três anos. Já em 2015, esse pico foi registrado em novembro. É o que mostra o relatório divulgado pelo Infosiga SP (Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito de São Paulo), que faz parte do programa Respeito à Vida do governo estadual e é gerenciado pelo Detran SP.Segundo o levantamento, quatro pessoas morreram em dezembro de 2020, vítimas de acidentes de trânsito, no município. Os dados também mostram que no ano de 2019 foram seis vítimas, enquanto em 2018 foram quatro.Ainda de acordo com o Infosiga, entre 2015 e 2020 o ano que mais registrou mortes no trânsito foi 2018. Na ocasião, 20 pessoas foram vítimas fatais de acidentes dessa natureza.Já 2020 foi o ano que menos teve acidentes de trânsito com vítimas fatais em Votuporanga. Segundo o levantamento, 11 pessoas morreram vítimas de acidentes deste tipo no ano passado.AcidentesSegundo o Infosiga, na maioria dos acidentes que terminaram em morte no município a vítima fatal conduzia moto. De acordo com o banco de dados, das 96 pessoas que morreram em acidentes de trânsito no período analisado, 30 conduziam moto.O Infosiga também mostrou que a maioria (74%) das vítimas era composta por homens e que os acidentes que mais registraram mortes foram os de colisão. Além disso, a faixa etária que mais teve óbitos foi entre 18 e 24 anos. Das 96 pessoas que morreram nos acidentes, 17 eram dessa faixa.Além disso, os dados mostraram que metade dos acidentes que terminaram em morte ocorreram em rodovias na cidade. A outra metade ocorreu em vias municipais.De acordo com o banco de dados do sistema, o Estado registrou o menor número de fatalidades de trânsito desde 2015. Houve 5.023 óbitos causados por acidentes em 2020, índice 7,6% menor na comparação com 2019 (5.439) e 22,3% menor do que o registrado há cinco anos."O Governo do Estado, em parceria com a sociedade, tem empreendido uma série de iniciativas para combater a violência no trânsito. Investimentos em obras, educação e fiscalização geraram uma queda contínua nos índices.Temos ainda um longo caminho pela frente, mas seguimos nessa jornada com base em inteligência e inovação para gerar projetos eficazes e que salvam vidas", afirmou o diretor-presidente do Detran.SP, Ernesto Mascellani Neto.Assim como em Votuporanga, os motociclistas lideram as estatísticas de fatalidade no estado todo, com 1.899 ocorrências. Os ocupantes de automóveis estão em segundo lugar, com 1.242 fatalidades.Já os pedestres formam o grupo com maior redução de fatalidades desde 2015, com uma queda de 36,3%. Foram 1.108 mortes em 2020, o que representa redução de 20,6% na comparação com o ano anterior (1.395 óbitos) e de 36,3% em relação a 2015 (1.740).MORTES NO TRÂNSITO EM VOTUPORANGA2020 - 11 óbitos2019 - 14 óbitos2018 - 20 óbitos2017 - 19 óbitos2016 - 16 óbitos2015 - 16 óbitos