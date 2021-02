De acordo com a Polícia Civil, ele era acompanhante de um paciente internado na instituição

publicado em 12/02/2021

Ele foi flagrado com perfumes, tênis, tablet, bolsas e cosméticos (Foto: Divulgação/Polícia Civil)

Um cuidador de idosos de 38 anos foi preso por furto dentro do Hospital de Base, em São José do Rio Preto, na quinta-feira (11).De acordo com a Polícia Civil, o homem era acompanhante de um paciente internado e furtava objetos de funcionários da instituição.O cuidador foi flagrado com perfumes, tênis, tablet, bolsas e cosméticos. Ele recebeu voz de prisão e foi levado à delegacia, onde permanece à disposição da Justiça.Segundo a Polícia Civil, o suspeito possui passagem por furto. Inclusive, estava preso, mas foi colocado em prisão domiciliar por conta da pandemia de Covid-19.Os objetos foram apreendidos e serão devolvidos aos respectivos donos.*Com informações do G1