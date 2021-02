Segundo as investigações, a droga chegava pelos Correios; policiais prenderam os dois em flagrante

publicado em 19/02/2021

Agentes da Dise prendem casal em flagrante com cocaína e maconha em Votuporanga; drogas chegavam pelos Correios (Foto: Divulgação/Polícia Civil)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brPoliciais da Dise (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes), da Polícia Civil de Votuporanga, prenderam um homem e uma mulher por tráfico de drogas na manhã desta sexta-feira (19). O casal foi flagrado com cocaína e maconha, após um longo trabalho investigativo.Segundo a ocorrência, os agentes flagraram a mulher, identificada como S.F.S, de 21 anos, carregando uma caixa com 1,1kg de cocaína (divididos em dois pacotes), no Jardim Bom Clima. Já o homem, identificado como J.C.C.J, também conhecido como "Jú", de 23 anos, foi flagrado com 30 gramas de maconha embalada e pronta para a venda, no Jardim Marin.De acordo com a Especializada, as investigações da Dise apontaram que a droga chegava pelos Correios. Nesta sexta, cientes de que a mulher iria até uma agência para buscar a droga, os policiais monitoraram os passos dela e a abordaram quando ela retornava para a sua casa.Na abordagem, os agentes encontraram com ela a caixa contendo a droga. Enquanto isso, outra equipe da Dise foi até a residência do seu comparsa, onde o flagraram com a porção de maconha.A Corporação informou que as investigações prosseguem para identificar outros envolvidos neste crime.Após o flagrante, os policiais encaminharam os dois para a sede da Dise, onde foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Em seguida, os agentes levaram o casal para unidades prisionais da região, onde eles ficam à disposição da Justiça.