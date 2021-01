Os criminosos tentaram fugir, mas foram interceptados pelos policiais

publicado em 18/01/2021

Durante fuga criminosos deixaram ferramentas; PM de Votuporanga impede quadrilha de furtar uma caixa d’água avaliada em R$ 20 mil na região sul (Fotos: Divulgação/PM)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

A Polícia Militar de Votuporanga prendeu, no fim de semana, uma quadrilha que tentou furtar uma caixa d’água avaliada em R$20 mil. A tentativa ocorreu em uma chácara na avenida Hernani de Mattos Nabuco, região sul do município.

De acordo com o divulgado, os criminosos foram encontrados desparafusando a caixa d’água do suporte. Ao perceberem a aproximação da equipe, eles tentaram fugir a pé e abandonaram as ferramentas e um carro. A informação foi encaminhada aos policiais por meio de uma denúncia 190.