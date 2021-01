O homem foi encontrado na manhã desta quinta-feira (28) e ainda não foi identificado

publicado em 28/01/2021

O morador de rua já foi retirado pela funerária e levado para o IML para que seja identificado (Foto: A Cidade)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brA Polícia Militar de Votuporanga encontrou o corpo de um morador de rua na Concha Acústica, nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (28). O homem já foi retirado pela funerária e levado para o IML para que seja identificado.Segundo informações de testemunhas, colhidas pela reportagem no local, o homem encontrado não estava com marcas de agressão e teria passado a noite na companhia de outros moradores de rua.A ocorrência foi apresentada pelos policias militares e o caso segue para investigação com os agentes da Polícia Civil de Votuporanga