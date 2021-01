Polícia interceptou dois assaltantes numa moto que teria sido furtada nesta madrugada, na rodovia entre Votuporanga e Parisi, mas um deles fugiu

publicado em 06/01/2021

Segundo a PM, essa quadrilha teria furtado três motos nos últimos dias, em Votuporanga e Parisi (Foto: A Cidade)

Da redaçãoA Polícia Militar (PM) interceptou dois assaltantes que são integrantes de uma quadrilha de furtos de motos em Votuporanga na manhã desta quarta-feira (06).De acordo com a polícia, eles estavam numa moto que teria sido furtada nesta madrugada e foram interceptados na vicinal Ângelo Comar, que liga a cidade à Parisi. Ainda segundo a PM, um assaltante foi contido e o outro fugiu, aparentemente, armado.A ocorrência ainda está em andamento e a polícia mobilizou um helicóptero, que percorre Votuporanga em busca do assaltante foragido. Segundo a PM, essa quadrilha teria furtado três motos nos últimos dias, entre as duas cidades.