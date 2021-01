Acidente aconteceu na Rodovia Euclides de Oliveira Figueiredo, entre Andradina e Nova Independência

publicado em 27/01/2021

Vítima de 26 anos foi arremessada da ambulância (Foto: Divulgação/Agência Paparazzi News)

Um paciente transportado por uma ambulância morreu depois que o veículo aquaplanou, bateu em uma defensa metálica e tombou no acostamento da Rodovia Euclides de Oliveira Figueiredo, entre Andradina e Nova Independência (SP), na madrugada desta quarta-feira (27).Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, a ambulância passava pelo trecho quando teria aquaplanado. Chovia no momento do acidente.Um jovem de 26 anos estava dentro do veículo e foi arremessado após a ambulância bater em uma defensa metálica e tombar no acostamento. Ele não resistiu aos ferimentos; já o motorista não se machucou.