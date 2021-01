Suspeito fugiu em seguida e a polícia acredita que ele teria cometido outros estupros no município

publicado em 26/01/2021

Suspeito está foragido e ainda não foi identificado (Foto: Reprodução)

Uma criança de oito anos foi abusada sexualmente nesta segunda-feira (25), no bairro Boa Vista, em São José do Rio Preto. A babá da menina quem viu o crime e foi até a delegacia para registrar o que aconteceu.Segundo o boletim de ocorrência, a mulher chegou na casa para trabalhar quando viu um homem dentro do imóvel. Ele teria estuprado a criança. Logo depois do crime, o suspeito fugiu. A menina foi encaminhada junto com os pais ao Hospital da Criança e Maternidade, onde vai passar por exames.A Delegacia de Defesa da Mulher de Rio Preto vai instaurar um inquérito para investigar o homem que cometeu o crime. A polícia acredita que ele também teria cometido outros estupros na cidade. Até o momento o suspeito não foi identificado.*Com informações do SBT Interior