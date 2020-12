Em menos de uma semana, a equipe capturou três foragidos durante abordagens em ruas do município

publicado em 03/12/2020

A.L. de 30 anos, que tinha um mandado de prisão em aberto expedido pela 1ª Vara Criminal de Votuporanga (Foto: PM Votuporanga)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brEm mais uma ação bem-sucedida e pela terceira vez em menos de uma semana, a Força Tática de Votuporanga prendeu mais um procurado da Justiça no município. Trata-se de A.L. de 30 anos, que tinha um mandado de prisão em aberto expedido pela 1ª Vara Criminal de Votuporanga e com pena de um ano e seis meses a ser cumprida.De acordo com a ocorrência, o procurado foi abordado em atitude suspeita durante patrulhamento da equipe no bairro Parque das Nações, zona Norte da cidade. Não foi localizado nada de ilícito durante a abordagem, mas o nome constava no Banco de dados do Estado pelo crime de furto.Ele foi apresentado na Central de Flagrantes, onde foi elaborado o termo de captura e após isso, foi recolhido em carceragem local e está à disposição da Justiça.Na quinta-feira (26) a Força Tática prendeu na mesma noite, dois procurados da Justiça na cidade. Os criminosos foram capturados em bairros distintos do município. F. L. S. de 39 anos, foi preso no bairro Boa Vista II e L. G. A. R. de 21 anos, pego durante patrulhamento tático na zona Norte.