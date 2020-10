O fato aconteceu na noite desta terça-feira (20); o ladrão foi flagrado no bairro San Remo com os itens furtados em uma sacola

publicado em 21/10/2020

O bandido foi abordado no bairro San Remo com tralhas de pesca, que logo foi encaminhado para a delegacia, consecutivamente para a cadeia. (Foto: Divulgação PM)

Lara Giolo

Estagiária sob supervisão

Na noite desta terça-feira (20), um ladrão de residências conhecido entre os meios policiais como ‘Raposo’, foi flagrado por policiais militaresdurante uma patrulha, com atitude suspeita e pertences furtados. Pouco antes o ladrão havia furtado uma casa no Bairro Jardim dos Pinheiros na cidade, eao ser abordado pelos policiais se encontrava no Bairro San Remo.

Ao praticar o crime, o ladrão deixou toda a residência revirada, além de arrombar a porta da casa, pular o muro da frente e tentar pular o muro dos fundos, deixando alguns mantimentos alimentícios no corredor, preparado para voltar ao local e levar o restante. Quando retornou, o criminoso confundiu as casas e, ao invadir a residência errada, deu de cara com a moradora. Ambos se assustaram, ocasionando um pedido de desculpas da parte do criminoso, dizendo que tinha se enganado de casa e assim ele fugiu,sendo pego pelos policiais.

Entre os pertences, havia objetos de pesca. Ao ser indagado, o criminoso confessou que teria cometido o crime e levou os policiais até a residência furtada. Chegando lá os PMs e o ladrão se depararam com o morador da casa já ligando para polícia. A vítima reconheceu os seus objetos, que já foram devolvidos.

‘Raposo’ foi encaminhado à Central de Flagrantes e autuado, também sendo levado para a cadeia.Ainda segundo o morador da residência, o bandido tomou atémetadede uma garrafa de vinho que estava na geladeira.