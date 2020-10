Outras duas pessoas que estavam no carro ficaram gravemente feridas e estão internadas na Santa Casa de Votuporanga e em Nhandeara

publicado em 20/10/2020

Houve acompanhamento de equipes da Polícia Militar pela vicinal e, no trevo da SP-310, o carro com os suspeitos despencou de um barranco e caiu no meio da vegetação lateral, com as rodas para cima (Foto: Reprodução/Polícia Militar)

Da RedaçãoUma tentativa de fuga em um carro furtado em Macaubal acabou em um acidente com dois mortos na madrugada de hoje, na rodovia Feliciano Sales Cunha, no trevo de acesso para Sebastianópolis do Sul. O motorista e uma moça não resistiram aos ferimentos.Outras duas pessoas que estavam no carro ficaram gravemente feridas e estão internadas na Santa Casa de Votuporanga e em Nhandeara. O carro circulava pelas ruas de Macaubal e policiais militares constataram que o veículo era furtado. Ao perceber a presença da polícia o motorista acelerou.Houve acompanhamento de equipes da Polícia Militar pela vicinal e, no trevo da SP-310, o carro com os suspeitos despencou de um barranco e caiu no meio da vegetação lateral, com as rodas para cima. Todos os ocupantes tiveram ferimentos graves e foram socorridos ainda com vida, mas os dois adolescentes não resistiram. A ocorrência continua em investigação. Os envolvidos seriam moradores de Nhandeara.*Com informações VotuporangaTudo