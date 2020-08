O crime foi registrado na manhã desta quinta-feira (20)

publicado em 20/08/2020

(Foto: Câmera de segurança)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brUm sequestro relâmpago foi registrado na manhã desta quinta-feira (20) em Votuporanga. Segundo informações preliminares, os bandidos renderam o médico José Maria Gonçalves Filho, o levaram até a casa dele, onde roubaram joias, dinheiro e vários objetos de valor.Conforme um vídeo que circula nas redes sociais, o médico foi abordado por dois homens. Logo em seguida, os assaltantes levaram a vítima e liberaram o médico em uma estrada, no sentido do distrito de Simonsen. A polícia segue procurando os bandidos. José Maria está bem e com os seus familiares.