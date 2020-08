Um dos acusados foi preso ontem em Américo de Campos e os outros dois na zona Leste da capital paulista após intenso trabalho investigativo

publicado em 28/08/2020

Os policiais de Votuporanga, com apoio de agentes de Rio Preto e São Paulo, chegaram aos suspeitos e a possível arma do crime (Foto: Divulgação DIG)

Franclin Duarte

franclin@acidadevotuporanga.com.br

A DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Votuporanga divulgou ontem uma nota com o balanço sobre as investigações do sequestro ao médico José Maria Gonçalves Filho, que ocorreu no último dia 20. Três suspeitos já foram detidos, um deles em Américo de Campos, e com eles a possível arma do crime.

De acordo com a nota, logo que a polícia foi informada sobre a ação criminosa, os investigadores da DIG, com o pronto apoio da Dise (Delegacia de Investigação Sobre Entorpecentes) de Votuporanga e do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais) iniciaram o processo de coleta de provas.

Durante esta semana, após intenso trabalho investigativo, os policiais civis se deslocaram para a capital paulista, zona Leste, onde conseguiram identificar e prender dois suspeitos daquela região, contando com apoio da DAS (Delegacia Antissequestro) e Garra (Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos).

Já ontem, os policiais civis da DIG/Dise de Votuporanga prenderam mais um suspeito em Américo de Campos, também oriundo da capital, que possivelmente deu suporte para outros comparsas aqui na região.