Justiça Federal de Jales confirmou a prisão preventiva dos envolvidos e ainda serão acusados por tráfico de drogas

publicado em 24/07/2020

Os dois homens presos pela Policia Federal e Polícia Militar com cerca de 490 quilos de cocaína em um avião no Aeroporto de Fernandópolis no último dia 5 de junho acabaram sendo denunciados pelo Ministério Público Federal (MPF). Justiça Federal de Jales confirmou a prisão preventiva dos envolvidos e ainda serão acusados por tráfico de drogas.O bi-motor, prefixo PT-RAS, interceptado no espaço aéreo brasileiro quando decolou de Juína/MT em direção ao interior paulista. Ele foi acompanhado por dois caças da Força Aérea Brasileira (FAB) até Fernandópolis, local onde parariam para reabastecer.A Polícia Federal de Jales, com apoio da Polícia Militar de Fernandópolis, já estava na pista para efetuar a prisão dos envolvidos que traziam no interior da aeronave toda a cocaína carregada na Bolívia.Segundo avaliação, cada quilo de pasta base, que seria vendido por R$ 25 mil em média, renderia três quilos de cocaína, o que indica que a droga apreendida chegaria a R$ 30 milhões.A 1ª Vara Federal de Jales também acatou outros pedidos do Ministério Público Federal, como o agendamento de audiência de custódia para o para o próximo dia 27.Segundo o MPF, está prevista para esta data a retomada dos atos presenciais no âmbito da Justiça Federal da 3ª Região, suspensos desde março devido à pandemia de Covid-19.