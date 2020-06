O autor das agressões, que acabou se convertendo em homicídio, foi preso

publicado em 08/06/2020

Vítima não resistiu e acabou morrendo no HB em Rio Preto

O homem que foi agredido na manhã do último dia 24 no Parque das Nações morreu nesta segunda-feira (8) no Hospital de Base de Rio Preto, após 15 dias internado. O autor das agressões, que acabou se convertendo em homicídio, foi preso.



Ismael Amândio, de 45 anos, estava internado depois de ser agredido por outro homem que bateu e esmagou sua cabeça o contra o chão. À época ele chegou a ser socorrido e encaminhado para a Santa Casa de Votuporanga, onde passou pelos primeiros atendimentos. Ele sofreu traumatismo craniano e foi encaminhado para o Hospital de Base de Rio Preto, onde acabou morrendo.

Pessoas que estavam no local no dia da agressão e pediram para não serem identificadas, disseram que no dia anterior o agressor já teria feito ameaças a vítima.

Ainda não há informações sobre o horário do velório e sepultamento.

