O pescado apreendido foi devolvido ao seu habitat natural por encontrar-se vivo

publicado em 20/06/2020

Um homem foi multado por policiais do 4º Batalhão de Polícia Ambiental, nesta quinta-feira (18), após ser flagrado com cinco exemplares de peixes da espécie Curimbatá com tamanho inferior ao permitido entre 32 e 36 centímetros, totalizando 6,1 Kg do pescado. O fato aconteceu no rio São José dos Dourados em Nhandeara.Foi elaborado Auto de Infração Ambiental e os dados encaminhados à Delegacia de Polícia local para adoção das providências penais. O pescado apreendido foi devolvido ao seu habitat natural por encontrar-se vivo. A vara de pesca, com linha, anzol e chumbada apreendidos e depositados na sede do Pelotão Ambiental.A policia Ambiental ressalta a importância no cumprimento das leis ambientais, por ser patrimônio social do povo, é de toda a coletividade, que é detentora do direito de usá-lo de modo responsável, devendo preservá-lo, não podendo destruí-lo, não só para o presente, mas para as futuras gerações.*Região Noroeste