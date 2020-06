Rave aconteceu na madrugada deste sábado (6)

Rave aconteceu em chácara (Votuporanga Tudo)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brAproximadamente 40 pessoas participaram de uma rave na madrugada deste sábado (6) em uma chácara perto do Aeroporto de Votuporanga. Fiscais da Prefeitura, Vigilância Sanitária e policiais militares fecharam o local.As pessoas que estavam na festa serão monitoradas pelos órgãos de saúde do município. Como é proibida a realização de eventos, os responsáveis pela rave devem ser punidos com multas aplicadas pelo Poder Executivo.Ainda na rave, um jovem de 24 anos teria sido baleado depois de tentar investir contra policiais militares. O rapaz foi socorrido e levado para a Santa Casa de Votuporanga, onde passa bem.Com informações do Votuporanga Tudo.