O acusado seria vizinho e amigo pessoal da vítima

publicado em 27/04/2020

Jailson foi encontrado morto com um corte profundo no pescoço

Franclin Duarte

Foi preso na madrugada desta segunda-feira (27) o suspeito do latrocínio que aconteceu no domingo (26) e vitimou o tecnólogo da IFSP de Votuporanga, Jailson Alves, de 33 anos, na rua Vereador Antonio de Souza Barbosa, no Jardim Carobeiras. A motocicleta e alguns pertences da vítima foram levados da cena do crime. A moto foi encontrada horas depois abandonada em uma rua próxima do local.

De acordo com informações iniciais, o suspeito, T. F. O., de 21 anos, seria amigo e vizinho de Jailson. Agora a polícia apura se o crime se trata de fato de um latrocínio (roubo seguido de morte) ou se teve outras motivações.