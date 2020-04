O crime aconteceu na rua Vereador Antonio de Souza Barbosa, no Jardim Carobeiras

publicado em 26/04/2020

Jailson Alves, de 33 anos, foi encontrado morto em sua casa no Jardim Carobeiras (Foto: Facebook)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brA Polícia Civil de Votuporanga está investigando o latrocínio (roubo seguido de morte) que vitimou o tecnólogo do IFSP (Instituto Federal de Votuporanga), Jailson Alves, de 33 anos, na tarde deste domingo (26).O crime aconteceu na rua Vereador Antonio de Souza Barbosa, no Jardim Carobeiras. Uma motocicleta e produtos eletrônicos teriam sido levados pelos bandidos.Investigadores da Polícia Civil e peritos da Polícia Técnica Científica estiveram no local para analisar a cena do crime, que teria acontecido pela manhã, mas só foi descoberto a tarde por um irmão da vítima.Imagens de câmeras de segurança de casas vizinhas foram verificadas para apurar a autoria do crime. A polícia já se mobiliza para encontrar o autor do crime.