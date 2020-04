Em busca pela residência foram encontrados dois tambores e dentro deles diversos tijolos de maconha

publicado em 20/04/2020

Mais de 30 quilos de maconha, celulares, dinheiro e produtos eletrônicos foram apreendidos com o acusado (Foto: Divulgação PM)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brA Polícia Militar de Votuporanga prendeu um homem e apreendeu mais 31,3kg de maconha na noite de domingo (19) no bairro Sonho Meu, zona Norte da cidade. Outros dois membros da quadrilha conseguiram fugir da abordagem policial.De acordo com a ocorrência, uma denúncia por meio do 190 alertou as autoridades de Votuporanga sobre uma espécie de QG do tráfico no bairro. Diversas unidades da PM foram então encaminhadas ao local e confirmou, em flagrante, o que fora denunciado.Em busca pela residência foram encontrados dois tambores e dentro deles diversos tijolos de maconha, além de balança de precisão, produtos para embalagem da droga, dinheiro e diversos aparelhos celulares e eletrônicos, que provavelmente foram trocados por entorpecente.O traficante e a droga foram encaminhadospara a Central de Flagrantes, onde o homem foi autuado e encaminhado para o setor carcerário.