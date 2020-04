Mãe e filho vendiam maconha e cocaína nas proximidades de instituições de ensino beneficentes da cidade

publicado em 18/04/2020

Mãe e filho pegaram, respectivamente, cinco e seis anos de prisão (Foto: Ilustrativa PM)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brO juiz da 1ª Vara Criminal de Votuporanga, Jorge Canil, condenou dois votuporanguenses, mãe e filho, por tráfico de drogas. De acordo com os autos, eles vendiam maconha e cocaína nas proximidades de instituições de ensino beneficentes da cidade.A mulher, I. da S.L. e seu filho, C.A.L.daS., já eram monitorados há tempos pela polícia. Em outubro do ano passado, em cumprimento a mandado judicial de prisão contra I. da S.L., a Polícia Militar a surpreendeu em casa e uma das filhas dela, uma adolescente, apresentou nervosismo.Os policiais notaram que a menina estava com um volume na cintura e em revista descobriram que se tratava de um invólucro contendo três porções de maconha e sete pinos de cocaína. Ao ser questionada a menina admitiu que a droga estava no quarto da mãe.O outro filho dela, no entanto, C.A.L. da S., admitiu que a droga pertencia a ele e a mãe. Disse ainda que aquele era o sustento da família.“A situação de mercancia é hialina, delineada pelo grande volume de maconha, incompatível com o perfil de usuário, além de porções de cocaína, variedade que robustece a hipótese de tráfico”, disse o juiz ao sentenciar a família do tráfico.I. da S.L. foi condenada a cinco anos e dez meses de reclusão, além de 583 dias-multa. Já C.A.L. da S., a seis anos, nove meses e 20 dias de reclusão, além de 680 dias-multa.