Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brDepois do novo decreto do Prefeitura de Votuporanga, publicado no último sábado, dia 21, onde suspende o funcionamento de estabelecimentos, academias, entre outros devido a pandemia do novo coronavírus (Covid-19), a Polícia Militar da cidade iniciou fiscalização para impedir a abertura.Segundo o capitão da 3ª Companhia da Polícia Militar de Votuporanga, André Navarrete, ao jornal A Cidade, desde o decreto municipal, os policiais fecharam e elaboraram oito Relatórios de Averiguação de Infração Administrativa (RAIA) no município. Isto significa que oito estabelecimentos foram fechados e notificados para a Prefeitura de Votuporanga.Estas fiscalizações foram realizadas apenas pela Polícia Militar de Votuporanga. Conforme o capitão Navarrete, o setor de Fiscalização do Poder Executivo também está realizando as verificações na cidade e conta com o apoio dos policiais militares para garantirem que os estabelecimentos não descumpram o decreto.Os policiais militares circulam nas ruas de Votuporanga e verificam os estabelecimentos que estão aberto na cidade. Após a fiscalização, a Polícia Militar elabora o Relatórios de Averiguação de Infração Administrativa e encaminhada para a Administração Pública para serem tomadas as devidas providências.“A Polícia Militar está verificando locais que são passados pela população via 190, além daqueles que a equipe se depara no patrulhamento. Além disso, a Prefeitura de Votuporanga está com seus fiscais na rua realizando essa verificação”, finalizou o capitão Navarrete.