publicado em 30/03/2020

Da RedaçãoUm homem suspeito de ter furtado uma farmácia de Votuporanga na sexta-feira (27) foi preso na tarde de ontem, durante a Operação “Rodovia Mais Segura”, realizada pelo governo em todo o estado. Ele foi identificado graças ao circuito interno de vigilância do estabelecimento.De acordo com informações policiais, o suspeito, que não teve o nome divulgado por conta da Lei de Abuso de autoridade, demonstrou nervosismo ao passar por uma barreira policial nas proximidades da rodovia Euclides da Cunha.Diante da atitude suspeita, os policiais realizaram a abordagem, mas não encontraram nada ilícito. Porém, ao verificar as imagens do circuito interno da farmácia, ele acabou sendo identificado e confessou o crime.Ele foi conduzido ao 2º Distrito Policial onde foi autuado e responderá pelo crime.