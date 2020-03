O caso foi descoberto em maio do ano passado e gerou comoção na população votuporanguense

publicado em 04/03/2020

O caso foi apurado pela Delegacia de Defesa da Mulher de Votuporanga; homem foi preso em flagrante (Foto: Érika Chausson/A Cidade)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brA Justiça de Votuporanga condenou um homem, que trabalhava como animador infantil em uma carreta caracterizado do personagem Fofão, pelo estupro de uma criança de quatro anos na cidade no ano passado. O acusado deverá cumprir a pena de 13,4 anos.Segundo informações preliminares, em maio de 2019, a menina reclamou de dores na região dos órgãos genitais e por meio de uma denúncia a Polícia Militar foi acionada, onde compareceu na residência da família.Na época, os policiais militares informaram que a menina foi levada para a Santa Casa de Votuporanga para receber atendimento médico, onde foi constatada que a criança teria sido abusada sexualmente.Quando o crime foi descoberto, o condenado morava na residência da mãe da criança e do companheiro dela, que era amigo de trabalho. A criança ainda chegou a ficar na responsabilidade dos avós, que residiam em outro município.A Polícia Militar de Votuporanga prendeu o indiciado em flagrante na casa e conduziu ele até a Delegacia de Defesa da Mulher para prestar depoimento, juntamente com a genitora e o padrasto da criança.Na sentença, o juiz determinou que o homem cumprisse a pena de 13 anos em regime fechado, por conta da gravidade do crime cometido. “Aplico-lhe a sanção final, motivada, de 13 anos e 4 meses de reclusão, a cumprir em regime inicial fechado, sem direito de apelar em liberdade, porque se trata de delito hediondo e assim vem respondendo ao processo”.