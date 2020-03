A equipe recebeu informações do COPOM (Centro de Operações da Polícia Militar) de que o indivíduo estava utilizando uma caminhonete para traficar

publicado em 02/03/2020

Os policiais rodoviários encontraram um revólver calibre 38, além de algumas munições no carro (Foto: Reprodução)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brPoliciais rodoviários apreenderam na manhã desta segunda-feira um homem por porte ilegal de arma de fogo na rodovia Euclides da Cunha, próximo ao KM 513 em Votuporanga. A equipe recebeu informações do COPOM (Centro de Operações da Polícia Militar) de que o indivíduo estava utilizando uma caminhonete para traficar.Segundo informações, os policiais localizaram o veículo e realizaram a abordagem após breve acompanhamento. Durante buscas veicular, a Polícia Rodoviária encontrou atrás do banco do carro um revólver calibre 38 com cinco munições e uma sobressalente.No painel, os policiais rodoviários ainda encontraram mais 15 munições de calibre 380 e resquícios de entorpecentes. Ainda na abordagem, o homem apresentava sinais de embriaguez, sendo realizado o teste de bafômetro e constatado um valor de álcool no teste.Diante dos fatos, os policiais encaminharam o indivíduo até a delegacia de Votuporanga, onde foi arbitrado uma fiança de R$ 1.500 pela autoridade responsável e o indiciado foi liberado posteriormente para responder ao crime em liberdade.