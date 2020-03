Ele foi levado à delegacia, pagou fiança arbitrada em R$ 1 mil e foi liberado

publicado em 02/03/2020

Arma, drogas e munições foram apreendidas em condomínio de luxo em Rio Preto (Foto: Arquivo pessoal)

Um homem de 29 anos foi detido na madrugada deste domingo (1º) por posse ilegal de arma de fogo, em São José do Rio Preto (SP). Porções de maconha e de haxixe também foram apreendidas no imóvel do suspeito, que mora em um condomínio de luxo.De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares receberam uma denúncia anônima sobre um homem armado que estaria indo ameaçar a ex-mulher e foram verificar.Ao chegarem ao local, as equipes conseguiram abordar o suspeito, que estava dirigindo uma caminhonete. Durante a revista, nada de ilegal foi encontrado, mas ele afirmou que guardava uma arma de fogo e porções de drogas na casa dele.Os policiais, então, foram até o imóvel do homem, que fica no condomínio Gaivotas I, e encontraram uma pistola calibre 380 carregada com 13 munições, 24 cartuchos intactos e porções de maconha e de haxixe.Ainda segundo o B.O., o homem confirmou que não tinha autorização para a posse da arma e munições. Ele foi levado à delegacia, onde pagou fiança arbitrada em R$ 1 mil e foi liberado.Fonte: G1 Rio Preto e Araçatuça