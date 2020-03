Os agentes da Delegacia já estavam investigando os acusados pelo envolvimento com o tráfico na cidade

publicado em 17/03/2020

Os policiais da Dise apreenderam dois tijolos de maconha e um revólver calibre 32 (Foto: Divulgação/Dise)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brA Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes, a Dise de Votuporanga, prendeu na manhã deste terça-feira dois indivíduos, sendo um homem de 21 anos e um adolescente de 17 anos, pelo envolvimento com o tráfico de drogas na cidade. Os indiciados já estavam sendo investigados pela prática do crime.Segundo informações da Dise, na manhã desta terça-feira, os policiais monitoravam as ações criminosas da dupla, quando abordaram o adolescente em atitude suspeita. Na abordagem, a equipe apreendeu um aparelho celular e, cientes de que os entorpecentes estavam na residência do comparsa, se deslocaram até o local.Ao chegarem na casa do outro indivíduo localizada na rua Natália Alves Castanheira, no bairro Pinheiros, o homem tentou fugir ao ver a aproximação dos policiais da Delegacia Especializada, mas foi contido rapidamente.Durante a tentativa de fuga, o traficante arremessou por cima do muro da casa uma sacola contendo dois tijolos prensados de maconha, que teve o peso aproximado de 1kg e posteriormente seriam fracionados e preparados.Os policiais da Dise promoveram busca pessoal e encontraram com o homem uma porção de maconha embalada e pronta para ser comercializada. Já no quarto do imóvel, foi encontrado mais droga que seria embalada para a venda, além de um aparelho celular.Na residência do menor infrator, os policiais ainda apreenderam um revólver calibre 32 escondido na laje do imóvel.Diante dos fatos, os policiais deram voz de prisão ao homem e apreensão ao menor, sendo encaminhado até a Dise de Votuporanga. Na delegacia, traficante foi autuado em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas.Já o adolescente, ele foi autuado por ato infracional também pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. Posteriormente, ambos foram levados para unidades prisionais da região, ficando à disposição da Justiça.