De acordo com a Santa Casa, alvo foi paciente que está hospitalizado após sofrer uma tentativa de homicídio no fim de semana, em Valparaíso (SP). Ninguém foi preso.

publicado em 24/01/2020

Polícia Militar foi acionada para ir à Santa Casa em Araçatuba após disparos — Foto: Arquivo Pessoal

Dois homens armados invadiram a Santa Casa de Araçatuba (SP) na manhã desta sexta-feira (24) e atiraram em um paciente que estava sendo atendido na unidade.

Segundo a Santa Casa, o alvo dos criminosos é um paciente de 28 anos que está internado no hospital desde sábado (18) após sobreviver a uma tentativa de homicídio em Valparaíso (SP). Ninguém foi preso.

De acordo com as informações obtidas pelo G1 e TV TEM, dois rapazes chegaram em um veículo prata e entraram na unidade hospitalar. Eles tentaram entrar pela ala do pronto-socorro, mas foram proibidos.

A dupla foi para a entrada principal e disse que iria entregar um lanche para um paciente, tendo a entrada liberada.

Os criminosos entraram em uma ala do hospital, no segundo andar, e atiraram pelo menos duas vezes no paciente. A vítima foi baleada na mão e no braço. Segundo o hospital, informação sobre o estado de saúde do homem é confidencial.

Depois do disparo, os autores fugiram pela ala de urgência e emergência do hospital. Outros dois pacientes estavam na mesma ala e, segundo o hospital, não ficaram feridos. A Polícia Militar informou que o paciente, vítima da tentativa de homicídio, tem passagens pela polícia.

A Santa Casa disse que a polícia foi ao local para ouvir as testemunhas e analisar as câmeras do hospital, que devem ajudar a identificar o criminoso. O hospital também vai apurar como o homem entrou no local.