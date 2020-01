Ocorrência aconteceu no bairro Parque Nova Esperança. Mulher contou que, por estar em baixa velocidade, os cortes na mão foram superficiais e ela não precisou de atendimento médico.

publicado em 06/01/2020

Motociclista é atingida por linha com cerol na região norte de Rio Preto (SP) — Foto: Arquivo Pessoal

Uma motociclista, de 39 anos, foi atingida por uma linha com cerol, no bairro Parque Nova Esperança, em São José do Rio Preto (SP), na tarde de domingo (5).

A mulher contou à TV TEM, por telefone, que estava passando pela Avenida Osmani Soares Publio para visitar a tia que mora no bairro, quando sentiu a linha enroscar no capacete. A mulher então levantou a mão e segurou a linha até parar com a moto.

A mulher contou que, por estar em baixa velocidade, os cortes na mão foram superficiais e ela não precisou de atendimento médico.

A vítima diz que chegou a chamar a Guarda Civil Municipal (GCM), mas não mandaram equipe ao local por falta de efetivo no momento para atender a ocorrência.

A motociclista contou que as pipas com cerol são frequentes, principalmente, aos fins de semana e aumentam no período de férias.

Segundo a GCM, operações da Vara da Infância e Juventude e outros órgãos responsáveis estão sendo planejadas para atender estes locais com maiores aglomerações de pessoas que soltam pipas com linhas cortantes.