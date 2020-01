Quatro homens armados invadiram uma fazenda e fizeram um casal de refém

publicado em 11/01/2020

A polícia está em busca dos maquinários roubados (Reprodução)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brA noite desta sexta-feira (10) e a madrugada deste sábado (10) foram de terror para um casal de uma fazenda localizada em Floreal. Um homem e uma mulher foram vítimas de um assalto que durou mais de 8 horas.Por volta das 20h, quatro assaltantes armados chegaram na fazenda Barretos, em Floreal, fizeram várias ameaças e mantiveram o casal sob a mira das armas até por volta das 5h, quando os homens fugiram levando três máquinas de colher cana.A polícia esteve no local, e o casal está traumatizado com tudo o que aconteceu. As autoridades policiais estão em busca dos maquinários roubados.