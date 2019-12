Intitulado como 'Vizinhança Solidária', programa existe nas cidades de Mirandópolis e Murutinga do Sul.

publicado em 20/12/2019

Programa 'Vizinhança Solidária' ajuda a diminuir número de roubos e furtos no noroeste paulista — Foto: TV TEM/Reprodução

Um programa da Polícia Militar tem ajudado a proteger os moradores do noroeste paulista. Nomeado como 'Vizinhança Solidária', o programa tem a participação dos moradores por meio de grupos no Whatsapp.Com a ferramenta, a população auxilia a Polícia Militar no combate ao crime. Segundo a PM, os próprios policiais participam dos grupos tornando a ação mais rápida. Desde que foi implantado em Mirandópolis (SP), o programa reduziu o número de furtos em cerca de 20%, no período de julho a outubro deste ano, no comparativo ao mesmo período do ano passado.Além da região urbana, o programa atua também na zona rural. Segundo o capitão da PM Gilberto Sekime, 50% dos furtos eram nesta área. A Polícia Militar está fazendo um mapeamento de endereços para facilitar o atendimento das ocorrências na área rural.Em Mirandópolis, o programa existe há seis meses e já conta com cinco grupos no WhatsApp com cerca de 1 mil moradores participantes. Para fazer parte dos grupos, o cidadão passa por uma espécie de capacitação para entender como funciona e aprender as regras.O programa Vizinhança Solidária surgiu em São Paulo em 2009 e vem se popularizando pelo estado nos últimos anos. Murutinga do Sul (SP) foi uma das primeiras cidades da região a receber o serviço. Cerca de 90% dos moradores já fazem parte do programa.Quem quiser participar pode entrar em contato através do 190 ou ir à unidade da PM mais próxima para saber se na sua cidade já existe o "Vizinhança Solidária".