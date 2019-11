Durante a ação criminosa, o bandido furtou uma televisão de 50 polegadas e um aparelho celular

publicado em 14/11/2019

Após investigações da Dise, os policiais conseguiram recuperar e devolver a televisão para a vítima (Foto: Divulgação/Dise)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brPoliciais civis da Dise de Votuporanga recuperaram uma televisão que havia sido furtada na tarde de anteontem de uma residência, localizada no bairro Eldorado na cidade. Cientes do furto, a equipe iniciou investigações ontem para localizar o objeto.Segundo informações da Dise, a vítima disse que saiu de sua casa durante a tarde e quando retornou percebeu que um indivíduo desconhecido havia invadido o local, já que encontrou o imóvel todo revirado. Durante a ação criminosa, o bandido furtou uma televisão de 50 polegadas e um aparelho celular.O morador de Votuporanga ainda disse que tentou percorrer pelas ruas próximas a sua residência para tentar localizar os objetos, mas não obteve sucesso. A vítima informou aos policiais que teve a informação que um indivíduo foi visto caminhando com uma televisão próximo ao bairro São João.Cientes do furto, os policiais civis da Dise iniciaram uma investigação para encontrar o aparelho, sendo que receberam informações de que a televisão estaria em uma residência localizada na rua FioravantePoiani, no São João.No local, a televisão foi encontrada e o morador do imóvel identificado. Mediante a situação, eles foram encaminhados até a sede da Dise, onde a vítima reconheceu seu pertence e teve a televisão devolvida.