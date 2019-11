Os relógios eram trazidos do Paraguai em um carro que foi abordado na rodovia Euclides da Cunha

publicado em 20/11/2019

Na vistoria do veículo, os relógios foram localizados e também havia dois pneus automotivos do Paraguai. (Foto:Divulgação)

Da redação

A polícia rodoviária de Votuporanga apreendeu nesta quarta-feira (19), carregamento de relógios avaliado em R$ 25 mil. Os relógios eram trazidos do Paraguai em um carro que foi abordado na rodovia Euclides da Cunha.De acordo com informações, os policiais faziam um patrulhamento na operação Rodovia Mais Segura e notaram um carro com uma suspensão baixa por conta do peso, na qual despertou a atenção dos policiais.Na vistoria do veículo, os relógios foram localizados e também havia dois pneus automotivos do Paraguai. Os objetos foram apreendidos e o motorista foi preso e encaminhado para a Polícia Federal e São José do Rio Preto.