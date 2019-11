Extensão será realizada nos dias 07 e 14 de dezembro, no Campus Centro; conteúdo abordará leitura de imagens no processo de ensino e aprendizagem

publicado em 18/11/2019

Os interessados podem se inscrever pelo site: www.unifev.edu.br/leituraimagens, até o dia 04 de dezembro (Foto: Unifev)

O curso de Pedagogia da UNIFEV abriu inscrições para uma capacitação sobre leitura de imagens no processo de ensino e aprendizagem na Educação Infantil. A atividade, destinada a alunos da Instituição e profissionais da área, contará com dois encontros no Laboratório Didático-Pedagógico do Campus Centro, nos dias 07 e 14 de dezembro, das 8h ao meio-dia.Os interessados podem se inscrever pelo site: www.unifev.edu.br/leituraimagens, até o dia 04 de dezembro. O valor do investimento é de R$ 30.A coordenadora do curso de Pedagogia, Profa. Dra. Dione Maribel Lissoni Figueiredo, explicou que o objetivo é capacitar os profissionais a trabalharem a temática com crianças em fase de alfabetização.“Serão abordadas atividades de rasgaduras, leitura e releitura de obras de arte, além de recorte e colagem. Também falaremos sobre apreciação, percepção e sensibilização, por meio da gramática visual”.Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3405-9990.