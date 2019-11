Jovem escalou o alambrado e foi detido por um segurança do local. Incidente não prejudicou pouso ou decolagens de aeronaves.

publicado em 08/11/2019

Alambrado do aeroporto de Rio Preto, com a pista ao fundo — Foto: Reprodução/Google

Um jovem de 19 anos foi detido depois de invadir a pista do aeroporto de São José do Rio Preto na madrugada desta sexta-feira (8).Segundo informações do boletim de ocorrência, o jovem foi flagrado andando na pista por um segurança que trabalha no local. O segurança revistou o jovem e nada de ilícito foi encontrado.A Polícia Militar foi acionada e o jovem disse que escalou o alambrado e invadiu o local porque queria tirar foto com os aviões.Ele foi ouvido e liberado. O segurança do aeroporto disse que o jovem não causou nenhum transtorno no pouso e decolagem e não danificou nenhuma das aeronaves.