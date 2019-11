Milena foi atropelada pois teria tentado atravessar a rua, de forma repentina, fora da faixa de pedestre

publicado em 04/11/2019

De acordo com a Polícia Civil, Milena teria tentado atravessar a rua, de forma repentina, fora da faixa de pedestre (Foto:Parisi | R7)

Os pais de uma jovem de 23 anos, que moram em Parisi, na região de Votuporanga, e o noivo decidiram enterrá-la vestida de noiva nesta sexta-feira (1º) em São Paulo, no dia em que se casaria. A professora Milena Toschi de Andrade foi atropelada por uma moto e não resistiu aos ferimentos e morreu. Há oito anos junto com o namorado, eles celebrariam o casamento no último sábado.O episódio ocorreu na Rodovia Manuel Silvério Pinto, em Francisco Morato, na Grande São Paulo. O motociclista não se feriu. Milena morreu a caminho da escola onde trabalhava, em Franco da Rocha. Moradores da região e amigos do casal protestaram pelas condições da via, queimando pneus e pedindo por justiça.A Prefeitura de Francisco Morato informou que reparos estão programados no local, e que aguarda a liberação de verbas do estado. O projeto consiste em recapear a pista, reduzir a velocidade no local, além de melhorar a sinalização.Sonho da vidaPor decisão da mãe e do companheiro, Ivan Viana, Milena foi enterrada com o vestido que se casaria. Ela já estava com a viagem programada para Cancún, como comemoração da lua de mel após o casamento.Além da viagem e festa, eles tinham o apartamento comprado na planta, com plano de morarem juntos. Milena estava com namorado há 8 anos.O casoDe acordo com a Polícia Civil, Milena teria tentado atravessar a rua, de forma repentina, fora da faixa de pedestre. Por conta do fluxo de veículos, o motoqueiro, de 21 anos, não conseguiu frear, atingindo a vítima.A PM foi acionada e iniciou os primeiros socorros. O condutor, que não apresentava sinais de embriaguez, também prestou apoio à vítima. Ainda segundo a polícia, os dois foram encaminhados ao Hospital Estadual de Francisco Morato, também conhecido como Hospital Lacaz, onde ela não resistiu aos ferimentos e morreu.O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor na Delegacia Central de Francisco Morato. A Polícia Civil reitera que a ocorrência trata-se apenas de um acidente de trânsito.Nas redes sociais o noivo lamentou a morte da garota e fez uma homenagem “Me dói tanto saber que ontem estávamos tão felizes por nossas conquistas, por nosso amor ser tão grande, por saber que amanhã iríamos realizar o nosso maior sonho que era nos casar, felizes por nossa casinha estar prontinha para começarmos nossa vida juntinhos como vc sempre dizia. Hoje Deus tirou de mim a jóia mais preciosa, aquela pessoa me confortava quando eu estava triste, que era a única coisa que me dava paz mediante a turbulência, um anjo que Deus colocou em minha vida. Foi minha companheira, minha amiga, minha conselheira, e mais que tudo isso, o amor da minha vida. A pessoa que planejou a vida inteira junto de mim, que jamais deixou eu desistir de algo! A única explicação e que ela era tão perfeita, que Deus a quis logo ao lado dele, que ela brilhe lá no céu como sempre brilhou na minha vida e na vida de todos que a tinha por perto. Peço a Deus que o amor que você me deu, esteja sempre no meu coração, e que sua luz me acompanhe e me ilumine como você sempre fez Mor!"