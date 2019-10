Denúncia anônima indicou que os suspeitos de praticar o assalto tinham fugido em um carro. Os policiais fizeram buscas e encontraram os homens quando começou o tiroteio.

publicado em 07/10/2019

Confronto policial acaba com 4 pessoas mortas em Rio Preto — Foto: André Modesto/TV TEM

Quatro suspeitos de assaltar uma chácara em São José do Rio Preto (SP) morreram em um confronto com policiais militares durante a madrugada desta segunda-feira (7).Segundo informações da Polícia Militar, uma denúncia indicou que os suspeitos de praticar o assalto na chácara, que fica na Estância Veneza, perto da rodovia Washington Luiz, e render três pessoas tinham fugido em um carro.Os policiais do Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) fizeram buscas e encontraram os homens perto da zona industrial, na Vila Toninho.Dois suspeitos fugiram a pé e começaram a atirar nos policiais. A equipe da PM revidou e atingiu a dupla. Após isso, os outros dois assaltantes que ficaram no carro também trocaram tiros com os policiais.Os quatro homens morreram no local. Nenhum policial militar ficou ferido. Dois dos criminosos foram identificados, um de 31 e outro de 35 anos, mas os nomes não foram divulgados. Outros dois ainda não foram identificados.A polícia apreendeu quatro armas dos criminosos, sendo três revólveres e uma pistola. Oito armas dos policiais que estavam na ocorrência também foram apreendidas.