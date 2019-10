Os policiais militares foram acionados via COPOM (Centro de Operações da Polícia Militar); acusada furtou o celular da vítima

publicado em 19/10/2019

Indiciada foi levada até o 1º DP, onde ficou detida até ser apresentada a audiência de custódia (Foto: Érika Chausson/A Cidade)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brA Polícia Militar prendeu uma mulher durante a tarde desta quinta-feira pelo furto do aparelho celular de uma funcionária do Pronto Atendimento, em Votuporanga. A equipe foi acionada pelo COPOM (Centro de Operações da Polícia Militar) para atender o caso.Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima estava trabalhando no UPA quando teve o aparelho celular e o carregador furtado pela criminosa. Os policiais militares compareceram no local e iniciou o patrulhamento próximo a avenida República do Líbano, após receber as características físicas da suspeita.Conforme consta na ocorrência, a bandida foi localizada pelos policiais, sendo abordada logo em seguida. Questionada sobre o ocorrido, a indiciado confessou que teria furtado os objetos da vítima e que havia retirado o chip e jogado no chão, porém, ela informou aos policiais onde estava o objeto.A Polícia Militar apreendeu os objetos furtados e devolveu a verdade proprietária. Diante dos fatos, os policiais militares deram voz de prisão em flagrante a acusada, sendo encaminhada até o Primeiro Distrito Policial de Votuporanga.Na delegacia, a autoridade policial tomou ciência do ocorrido e ratificou a prisão da mulher, sendo decretada a fiança no valor de R$ 1 mil, que não foi apresentada. A indiciada permaneceu detida até ser apresentada a audiência de custódia.