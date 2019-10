Suspeitos fugiram por uma mata na rodovia de Glicério e ainda não foram encontrados. Droga ainda não foi pesada.

Polícia Rodoviária Estadual apreendeu mais de 500 tabletes de maconha em Glicério — Foto: Divulgação/PRE

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) apreendeu 550 tabletes de maconha dentro de um carro abandonado por uma dupla na Rodovia Marechal Rondon, em Glicério (SP), na manhã desta quarta-feira (2).De acordo com a PRE, uma equipe da corporação realizava patrulhamento de rotina, quando deu sinal de parada para um motorista.Como o condutor não respeitou a ordem, os policiais começaram a perseguir o veículo, que foi abandonado quilômetros à frente.Ainda segundo a polícia, os dois suspeitos que estavam no carro com placa clonada fugiram por uma mata e ainda não foram localizados.O entorpecente encontrado no porta malas do veículo foi levado para a base da polícia de Araçatuba. A pesagem ainda não foi realizada.